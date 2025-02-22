Укр

Зима показывает зубы: в каких регионах ударит до -23

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Погода в Украине
Погода в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

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Синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха в Украине. С 21 по 23 февраля страну охватит волна холода, которая принесет значительное похолодание, особенно ночью.

Об этом в комментарии "Телеграфу" известен синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, какой будет погода.

По словам синоптика, возвращаясь к третьей декаде февраля в Украине, температура воздуха в течение ближайшей недели распределится по территории страны очень неравномерно.

Ночные температуры:

  • В большинстве регионов от -10 до -17 мороза;
  • На севере и востоке и Карпатах местами от -18 до -23 градусов мороза;

Дневные температуры:

  • В результате малооблачного неба и достаточно высокого солнца воздух будет прогреваться до 0…-5 мороза.
  • В западных областях потепление до +4 тепла.
  • На крайнем юге от -1 до +4 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине в начале марта. В последний день зимы теплая погода будет наблюдаться в некоторых южных областях, а 1 марта тепло придет на запад. Позже будет до +18.

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#Погода #Прогноз #Синоптик