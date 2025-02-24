Молоко, соняшникова олія і не тільки. Що приховують радянські секрети краси (відео)

Сучасним красуням таке і не снилось

В СРСР існувало чимало дивних речей, які й досі викликають безліч питань. Проте найбільше сучасних жінок можуть здивувати радянські секрети краси.

"Телеграф" розповість про найдивніші секрети з догляду за шкірою обличчя, які розкривають в одному з відео з СРСР. У ньому розповідають стандартні правила.

Знімати макіяж в СРСР рекомендували звичайним жирним кремом чи рослиною олією. Потрібну рідину наносили на вату і обережно витирали нею стійко нафарбовані губи та очі. Для вмивання можна було використовувати спеціальні лосьйони, але рекомендували особливу суміш.

Жінкам з сухою та нормальною шкірою казали вмиватись водою з молоком у пропорції 1:1, а з жирною — кислим молоком. На відео показано, що це робили за допомогою вати.

З лосьйонів для шкіри рекомендували обирати ті, які мають натуральний склад. А от використовувати мило для вмивання не радили, проте і тут були нюанси.

Жінкам з нормальною та сухою шкірою рекомендували намилювати милом усе обличчя, окрім ділянок під очима та повік. А з жирною шкірою милом можна було мити лише ніс, підборіддя. Вмиватись рекомендувати теплою водою кімнатної температури.

Щодо кремів для обличчя, які наносили після вмивання, то їх не шкодували. Як видно на відео, жінка спочатку наносить чималу кількість на руку, трохи прогріває, а далі на вологу шкіру обличчя. Після нанесення такої великої кількості крему, він лягає ніби маска. У такому стані обличчя слід витримати годину дві, а потім залишки прибрати рушником.

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