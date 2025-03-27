Моральний дух бійців впав. Сапер пояснив провал контрнаступу ЗСУ 2023 року

Ворог створював смертельні коридори для українських військових

Російські окупанти настільки щільно замінували підходи до своїх позицій, що контрнаступ ЗСУ улітку 2023 року було зірвано. Поля були так щільно нашпиговані мінами, що техніка не могла просуватися.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сапер інженерно-саперної роти батальйону підтримки бригади Національної гвардії "Рубіж" Андрій Маркін ("Кракен").

Більше читайте у публікації: "Росіяни створювали смертельні коридори": сапер НГУ про очищення Донбасу від мін і провал контрнаступу 2023-го".

За його словами, мінування було багаторівневим, і навіть коли наші бійці думали, що коридор розчищено, виявляли нові пастки. Росіяни встановлювали міни, регулярно змінювали їхнє розташування, додаючи хаосу в дії ЗСУ.

— Вони використовували все можливе — класичні мінні поля доповнювалися пастками, розтяжками, каскадним мінуванням, коли підрив однієї міни запускав цілий ланцюг вибухів. Плюс дистанційне мінування після наших проривів. Це була не просто тактика стримування, а свідоме створення смертельних коридорів, де кожен метр міг бути останнім, — розповідає боєць.

Він пояснив, що найбільше гальмувало просування те, що саперам часто доводилося працювали вручну.

— Особливо складні — посадки, поля. Це значно гальмувало просування, бо гарантувати безпеку без повного розмінування не можна.

Усі розуміли, що поспіх означає смерть. На початку всі вірили у швидкий прорив, та коли зіткнулися з суцільним мінним полем — моральний стан впав. Піхота не могла йти вперед без саперів, а сапери не могли нормально працювати під вогнем, — підсумував Андрій Маркін.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський визнав: 2023-го швидкість просування ЗСУ виявилася не такою великою, як початково сподівалося командування армії та керівництво держави.