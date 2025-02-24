Молоко, подсолнечное масло и не только. Что скрывали советские секреты красоты (видео)

Современным красавицам такое и не снилось

В СССР существовало немало странных вещей, которые до сих пор вызывают множество вопросов. Однако больше всего современных женщин могут удивить советские секреты красоты.

"Телеграф" расскажет о самых странных секретах по уходу за кожей лица, которые раскрывают в одном из видео из СССР. В нем рассказывают стандартные правила.

Снимать макияж в СССР рекомендовали обычным жирным кремом или маслом. Нужную жидкость наносили на вату и осторожно вытирали стойкой накрашенные губы и глаза. Для умывания можно было использовать специальные лосьоны, но рекомендовали определенную смесь.

Женщинам с сухой и нормальной кожей говорили умываться водой с молоком в пропорции 1:1, а с жирной – кислым молоком. На видео показано, что это делали с помощью ваты.

Из лосьонов для кожи рекомендовали выбирать те, которые имеют натуральный состав. А вот использовать мыло для умывания не советовали, но и здесь были нюансы.

Женщинам с нормальной и сухой кожей рекомендовали намылить мылом все лицо, кроме участков под глазами и век. А с жирной кожей мылом можно было мыть только нос, подбородок. Умываться рекомендовали теплой водой комнатной температуры.

Что касается кремов для лица, которые наносили после умывания, то их не жалели. Как видно на видео, женщина сначала наносит большое количество на руку, немного прогревает, а дальше на влажную кожу лица. После нанесения такого большого количества крема, он ложится как маска. В таком состоянии лицо следует выдержать час два, а затем остатки убрать полотенцем.

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