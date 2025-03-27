Дві країни готуються відправити військових до України: Макрон висловився за результатами саміту у Парижі

Робота над потенційним відправленням так званих "сил стримування" в Україну вже триває

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту "Коаліції охочих", на якому лідери близько 30 держав обговорювали, зокрема майбутню модель української армії та можливе розміщення контингенту у разі перемир’я, запропонував ввести в Україну "сили стримування". Вони можуть стати доповненням до миротворців.

Про це Макрон сказав на пресконференції після саміту, повідомляє BFMTV. За його словами, робота над потенційним відправленням так званих "сил стримування" в Україну триває. Згідно з "франко-британською" пропозицією, ці сили "з кількох держав" можуть бути спрямовані в "певні стратегічні точки" і виступити як інструмент "стримування" після мирної угоди між Росією та Україною.

"Це будуть сили кількох держав, оскільки з цього питання немає одностайності (…), які будуть присутні у заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями, які підпишуть довгострокову підтримку, запевнення для армій і матимуть стримуючий характер щодо потенційної російської агресії", — уточнив президент Франції.

При цьому, наголошує Макрон, Росія це питання не вирішуватиме.

Також Макрон пояснив, що "сили стримування" не повинні замінювати миротворців на лінії зіткнення чи сильну та потужну українську армію.

"Нічого не виключається, військово-морські сили, сухопутні війська і військово-повітряні сили. Ці сили стримування не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну і потужну українську армію", — зазначив він.

Крім того, Макрон повідомив, що в Україну прямує "франко-британська команда" військових, щоправда, поки що у складі делегації для "підготовки формату української армії завтрашнього дня".

Президент Франції додав, що серед "коаліції охочих" є згода, що будь-які майбутні гарантії безпеки мають ґрунтуватися на трьох складових:

сильна українська армія, причому спільна франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб вивчити потреби і те, що можна зробити для підтримки армії України;

сили стримування, які не розміщуватимуться на лінії фронту, але надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах;

ширше прагнення до переозброєння Європи і представлення європейського погляду, включно з його вимогами в будь-яких мирних переговорах.

Зазначимо, що ще один саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, які готові надати сили, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус.