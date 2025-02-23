Чому в СРСР будували 9-поверхові будинки: секрет, про який мало хто знає

Будинки з такою кількістю поверхів зводили не просто так

У Радянському Союзі (особливо в пізній період) невід’ємною частиною міського ландшафту були багатоповерхові панельні будинки. Їхня висота часто не перевищувала 9 поверхів.

Про те, чому зводили будинки саме з такою кількістю поверхів, повідомляє "Телеграф".

Коли з’явилися панельні будинки

Перші панельні будинки з’явилися в СРСР за часів Микити Хрущова – свою назву вони отримали завдяки йому. У ці будинки почали переселяти, зокрема, людей, які до цього мешкали в комунальних квартирах. Вважалося, що ці будинки простоять до початку 1980-х років, коли в Радянському Союзі настане "перемога комунізм". Проте люди живуть у цих будинках і після розпаду СРСР.

"Хрущовки" складалися з п’яти поверхів. Але на початку 1970-х виникла потреба збільшити кількість поверхів.

Чому були популярні 9-поверхові будинки

Це було з тим, що висота будинків відповідала висоті сходів пожежної машини — 28 метрів. Вищі будинки почали з’являтися вже після того, як пожежні машини стали обладнати сходами заввишки до 40 метрів.

Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в СРСР робили трикутні скляні пляшки.