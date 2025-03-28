Церковне свято 28 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не стати бідним і нещасним

Дізнайтеся, яку жовту квітку шанували наші пращури 28 березня і чому

Цієї п’ятниці, 28 березня, християни східного обряду вшановують пам’ять преподобного Іларіона Нового, який жив у VIII столітті. Святого, згідно з церковним календарем за новоюліанським стилем, раніше згадували 10 квітня (за старим стилем).

З юних років Іларіон мріяв про чернече життя. У молодості він пішов у монастир, де провів багато років в усамітненні та молитві. За відданість духовній праці він був висвячений у сан пресвітера, а потім обраний ігуменом Пелікітського монастиря, що розташовувався неподалік протоки Дарданелли сучасної Туреччини (монастир зруйнований і спалений у XIX столітті).

Згідно з легендою, молитви преподобного виганяли бісів, зцілювали хворих, утихомирювали стихії, відганяли шкідників з полів і наповнювали сіті рибалок рибою. Якось під час богослужіння Іларіон та 42 його ченця були схоплені візантійським полководцем Михайлом Лаханодраконом. Їх закували у ланцюги, піддали мукам і стратили.

Традиції та прикмети 28 березня

В Іларіонів день на Русі було заведено збирати ранні квіти мати-й-мачухи, яким приписували особливу силу. Вважалося, що вони допомагають позбутися будь-яких недуг, зміцнюють здоров’я та надають сил. Їх заварювали та вживали як ліки або для профілактики.

Фото: Соцмережі

Дощ, туман чи іній зранку обіцяють хороший урожай.

Сороки розташувалися на верхівках дерев – скоро потеплішає.

Мати-й-мачуха вже цвіте – літо буде теплим.

Що не можна робити 28 березня

Відмовляти у допомозі — можете опинитися на місці нужденного.

Лаятись з близькими людьми — стосунки можуть зіпсуватися назавжди.

Вивертати кишені — буде скоро крадіжка.

Брати та давати гроші у борг — стануться відчутні фінансові втрати.

Свята та події 28 березня

Всесвітній день історика

День поваги до кішки (Respect Your Cat Day)

День народження пральної машини

День народження саксонської порцеляни

День гумових галош

У кого іменини 28 березня

Сьогодні іменини святкують Іларіон, Стефан, Василь, Микола та Ілля.

Нагадаємо, що цього місяця відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.