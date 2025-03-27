Скандал з письменником Винничуком не вшух після рішення ПЕН: що відомо

Юрій Винничук залишається в ПЕН: рішення, яке розлютило частину спільноти.

Рішення Українського ПЕН (культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів) залишити в організації львівського письменника Юрія Винничука після його скандальної публікації викликало серйозний резонанс у культурному середовищі.

Одним із наслідків цього голосування стала заява відомого письменника й офіцера ЗСУ Ілларіона Павлюка про вихід із ПЕН.

Український ПЕН – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів, журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів, фотографів, ілюстраторів. Є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН.

Що відомо про скандал?

25 лютого журналістка-розслідувачка Катерина Родак поділилася у Facebook історією про те, як у 19-річному віці зазнала домагань від професора Львівського національного університету Йосипа Лося, який викладав на факультеті журналістики, на кафедрі зарубіжної преси та інформації.

Ця публікація привернула увагу до її масштабної статті на сайті NGL.media, де понад 20 осіб розповіли про домагання з боку викладачів театральних університетів. Після цього десятки жінок також заявили про домагання з боку Лося.

Невдовзі письменник Юрій Винничук написав колонку "Була колись розпусна епоха", яку опублікував у виданні "Збруч". У тексті автор згадав про часи, коли терміни "сексизм", "мізогінія" і "аб’юз" не були поширеними, та навів низку висловлювань, які багатьма були сприйняті як виправдання сексуального насильства.

Львівський письменник Юрій Винничук

Зокрема, Винничук заявив, що в його молодості "було у порядку речей" зайнятися сексом із непритомною дівчиною.

Публікація викликала хвилю обурення серед української інтелігенції та культурної спільноти.

Зокрема, головна редакторка видання "Гендер у деталях" Тамара Злобіна назвала його текст "дуже рідкісною, маргінальною реакцією стариганів, які застрягли в минулому".

"Будучи в позиції авторитету, методом перебору шукати сприйнятливих, незрілих, ламких, саме для того, щоб із цих властивостей користати – метод тоталітарних сект і хижаків. Вони просто шукають слабших", – прокоментував письменник і перекладач Остап Українець.

На тлі цього Виконавча рада ПЕН ухвалила рішення виключити Винничука з організації.

Однак це рішення виявилося тимчасовим – після таємного голосування на Загальних зборах організації більшість членів (74 із 116) підтримала його залишення у ПЕН-клубі.

Реакція Ілларіона Павлюка

Одним із тих, хто публічно не погодився з таким рішенням, став Ілларіон Павлюк – відомий український письменник, журналіст і військовий. Він подав заяву про вихід з ПЕН, зазначивши, що ця ситуація показала розбіжність у поглядах на роль організації.

Павлюк вважає, що правозахисна складова має переважати над корпоративною солідарністю, але більшість членів ПЕН не поділяють таку думку.

Ілларіон Павлюк – відомий український письменник, журналіст і військовий

"Я вважаю, що правозахисна роль ПЕН – це об’єднання майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об’єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості", – заявив Павлюк.

На його думку, рішення ПЕН нагадує більше рішення профспілки, яка займається захистом своїх членів, а не організації, що стоїть на сторожі прав людини та етичних стандартів.

"Виконавча Рада закликає членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації. У наш час чутливість до болю іншого є не меншою цінністю, ніж цінність свободи самовираження, і між ними важливо шукати баланс", – наголосили в Українському ПЕН.

Раніше "Телеграф" писав про те, що викладач факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось начебто домагався до своєї студентки. Раніше були поширені такі звинувачення на адресу Михайла Поплавського та викладачів Київського національного університету імені Карпенка-Карого.