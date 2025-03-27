В аеропорту Івано-Франківська відповіли, коли зможуть відновити польоти

Аеропортам треба будуть чинні сертифікати, підготовлена інфраструктура, навчання персоналу та отримання відповідних документів

Українські аеропорти можуть бути відкриті уже після воєнного стану. На тлі перших оптимістичних сигналів про можливе відновлення їхньої роботи авіакомпанії та міжнародні партнери вже почали обговорювати перспективи повернення України до авіаперельотів. Та є ще один аспект: коли після завершення воєнного стану відкриються українські аеропорти? Що потрібно для цього, і чи можливе відкриття аеропортів за 4-6 тижнів після скасування воєнного стану, як раніше заявляли в Ryanair?

"Телеграф" вирішив з’ясувати безпосередньо в адміністрації летовищ. У філії "Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ" у відповіді на запит її керівництво заявило, що не можуть нам надати інформацію про стан аеропорту. Та розповіли, якими мають бути заходи з якнайшвидшого відновлення більшості летовищ.

Основні кроки відновлення:

проведення необхідної сертифікації цивільних аеродромів України;

отримання відповідних дозвільних документів;

підготовка інфраструктури аеропорту;

відновлення пошкодженої внаслідок воєнних дій техніки та обладнання.

Керівництво аеропорту зазначає, що підготовка персоналу займе близько трьох місяців. Зокрема, перепідготовка служби авіаційної безпеки складатиме 12 навчальних днів, а додаткове профільне навчання працівників — до 7 днів.

"Відновлення польотів протягом 4-6 тижнів після припинення бойових дій можливе в аеропортах, де наявні діючі сертифікати по відповідним видам авіаційної діяльності, збережені технічно справні обʼєкти інфраструктури та обладнання аеродрому відповідно до вимог Авіаційних правил України та наявності достатньої кількості підготовленого персоналу служб та підрозділів аеропорту".

Раніше "Телеграф" писав, що одна з найбезпечніших авіакомпаній світу повертається в Україну. Серед пріоритетних напрямків розглядаються аеропорти Києва, Львова та Вінниці.