Чи можуть мобілізувати чоловіка з онкологією: що важливо знати

Є два статуси, які можуть дати з цією недугою

Не призивають на військову службу громадян, які мають певні онкологічні захворювання. Відповідно до медичних критеріїв, визначених законодавством, онкохворі можуть бути визнані непридатними до служби або отримати тимчасову відстрочку.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Діагнози, з якими не мобілізують:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій із метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;

злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин, які швидко та повільно прогресують: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома; злоякісні лімфопроліферативні хвороби; множинна мієлома; усі види лейкозів тощо, зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій із великими порушеннями функцій.

Якщо у військовозобов’язаного діагностовано іншу форму онкологічного захворювання, його стан розглядає військово-лікарська комісія (ВЛК). У такому випадку можливі два варіанти:

тимчасова непридатність – чоловік отримує відстрочку, якщо його стан дозволяє лікування з перспективою покращення;

– чоловік отримує відстрочку, якщо його стан дозволяє лікування з перспективою покращення; повна непридатність – якщо хвороба має важкий перебіг або супроводжується серйозними порушеннями функцій організму.

Що робити військовозобов’язаним з онкологією

Щоб підтвердити діагноз та отримати рішення про непридатність або відстрочку, необхідно:

пройти обстеження у профільного лікаря;

отримати медичні висновки та підтвердження діагнозу;

взяти направлення та пройти ВЛК;

подати документи до територіального центру комплектування (ТЦК).

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Визнати непридатним можуть з серцевою недостатністю або гіпертонією, але все залежить від стадії захворювання.