От борьбы за права до "праздника цветов и конфет": как СССР изменил смысл 8 Марта

Сейчас украинцы спорят о будущем 8 Марта

Международный женский день потерял свое первостепенное значение борьбы за права женщин и стал днем тюльпанов и сладостей. Советская власть изменила суть праздника для своих политических целей.

Женскую борьбу за равные права превратили сначала в день матерей, а впоследствии – в символ весны. "Телеграф" выяснил, как происходило это изменение и что осталось от первоначального значения праздника.

Как все начиналось

Праздник 8 марта начался в 1910 году на женской конференции в Копенгагене. Немка Клара Цеткин предложила ежегодно проводить демонстрации за женские права. В Российской империи этот день не был популярен из-за патриархальных взглядов общества.

Впервые в Украине 8 Марта отметили в 1914 году, когда в Киеве призвали работниц бастовать против угнетения. Большевики позже связали революцию 1917 года с Женским днем, потому что она началась 23 февраля (8 марта по новому стилю).

От колхозницы к матери

В советское время наблюдалось изменение восприятия праздника. Сначала женщин призывали "свергнуть кухонное рабство" и идти на заводы. Большевики распространяли миф, что именно они дали женщинам все права, хотя украинки были активными в обществе еще с XIX века.

После Голодомора акцент сместился на материнство – рожать новых граждан и военных. Особенно это стало заметно при Сталине, когда запретили аборты, а 8 Марта начали подавать как день матери.

Конфеты, цветы и открытки

Окончательное превращение 8 Марта в "праздник красоты и весны" произошло в 1960-х, когда этот день сделали выходным. Тогда о правах женщин уже не упоминалось.

В 1970-х праздник пришел в школы и садики, став днем матерей и бабушек. Главными стали детские открытки, цветы и конфеты. Первоначальное содержание праздника – борьба за равные права – исчезло из советского сознания.

Сейчас украинцы спорят о будущем 8 Марта. Одни считают его советским пережитком, другие хотят вернуть первоначальное содержание. Опрос в "Дії" 2023 показал, что большинство украинцев хотят оставить этот день выходным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 8 Марта в Украине собираются упразднить. Мы рассказали, что будет с популярным праздником и ждать ли дополнительных выходных в 2025 году.