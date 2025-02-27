Жодних "з 8 березням": як правильно привітати жінку із Міжнародним жіночим днем

Привітання має бути коректним, без стереотипних побажань

Наближається 8 березня, і багато українців готуються привітати своїх рідних, близьких та колег зі святом. Однак, щоб уникнути типових мовних помилок та стереотипних висловлювань, варто знати, як правильно формулювати вітання.

Є кілька типових помилок, які допускають при вітанні з Міжнародним жіночим днем. "Телеграф" розповість, як правильно поздоровляти жінок з цим святом.

Правила мовного етикету

Одна з найпоширеніших помилок у вітаннях — неправильне відмінювання дати. Правильно говорити "вітаю з 8 березня", а не "вітаю з 8 березням".

Крім традиційного "вітаю з 8 березня", можна використовувати й інші формулювання:

"Вітаю з Міжнародним жіночим днем"

"З нагоди Міжнародного жіночого дня…"

"У день 8 березня бажаю…"

"З Днем прав жінок"

Як уникнути стереотипних вітань

Міністерство внутрішніх справ України свого часу випустило інформативні матеріали про те, яких стереотипних побажань варто уникати під час вітань.

"Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!" – в МВС зазначали, що таке формулювання містить образливий стереотип, тому так вітати жінок не варто.

Приклад невдалого вітання: "Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!"

Приклад гарного вітання: "Вітаємо з Міжнародним днем боротьби за права жінок! Бажаємо наснаги, успіхів у всіх починаннях та здійснення всіх планів!"

Важливо пам'ятати, що 8 березня — це передусім день, який символізує боротьбу жінок за рівні права та можливості. Тому доречно у вітаннях підкреслювати повагу до досягнень, професіоналізму та особистих якостей, уникаючи акцентів виключно на зовнішності чи стереотипних "жіночих" ролях.

Також раніше "Телеграф" писав, як СРСР змінив сенс 8 Березня. Міжнародний жіночий день втратив своє першочергове значення боротьби за права жінок і став днем тюльпанів і солодощів.