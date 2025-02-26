Теплі слова для привітання з 8 березня. Як звертатися до жінок українською

Нема потреби використовувати росіянізми

Наближається Міжнародний жіночий день — 8 березня жінки прийматимуть привітання та компліменти. Проте українська мова має багато красивих і шанобливих звертань до жінок, які можна використовувати й щодня й в особливі миті.

"Телеграф" розповідає, як в українській мові можна звертатися до жінок залежно від ситуації, ступеня близькості та віку. Є чудові звертання також до мам, які можна використати у привітаннях.

Як звертатися до незнайомої жінки

Перш за все, у свято чи в будні, варто забути російські звертання "девушка" та "женщина". Вони звучать недоречно та грубо. В українській мові до незнайомої жінки будь-якого віку звертаються "пані". В українській мові "пані" є загальноприйнятим, тоді як у російській "госпожа" має зовсім інший відтінок та звучить штучно в розмовному стилі. Також ми маємо інше ввічливе звертання — "добродійко".

Як звернутися до жінки у привітанні з 8 березня

Для знайомої чи близької жінки в українській мові є теплі та ввічливі звертання. Їх можна використати у привітаннях.

Люба – тепле, шанобливе

– тепле, шанобливе Шановна – підкреслює повагу

– підкреслює повагу Дорога – ніжне і водночас поважне

Перелічені слова є нейтральними та можуть бути використані у привітаннях колег, вчителів, знайомих. Для більш близьких жінок, з якими є особисті близькі стосунки є теплі та ніжні звертання.

Кохана – для близької людини

– для близької людини Красуне – підкреслює зовнішню привабливість

– підкреслює зовнішню привабливість Чарівнице – для вираження захоплення

– для вираження захоплення Квітко – поетичне й ніжне

– поетичне й ніжне Зіронько – для особливо дорогої людини

– для особливо дорогої людини Ластівко – ніжне й тепле

– ніжне й тепле Сонечко – дуже ласкаве звертання

Жартівливі або неофіційні звертання:

Господине – якщо хочеться підкреслити дбайливість

– якщо хочеться підкреслити дбайливість Королево – із ноткою компліменту

– із ноткою компліменту Принцесо – грайливе й миле

– грайливе й миле Богине – підкреслює особливість жінки

Лагідні звертання до мами

В українській мові є багато гарних і теплих слів для звертання до матері. Є варіанти від шанобливих до пестливих та ніжних, на всі випадки життя.

Офіційні та шанобливі

Мати – нейтральне, поважне слово

– нейтральне, поважне слово Ненька – традиційне й урочисте

– традиційне й урочисте Матінка – з любов’ю та повагою

– з любов’ю та повагою Рідненька – підкреслює близькість

Лагідні та ніжні

Мамочка – ніжне та тепле

– ніжне та тепле Мамуся – ласкаве, поширене серед дітей

– ласкаве, поширене серед дітей Матусенька – дуже ніжне та пестливе

– дуже ніжне та пестливе Мамця – лагідне, часто вживається в західних регіонах

– лагідне, часто вживається в західних регіонах Мамонька – старовинне, але інколи вживається

Поетичні та образні

Ненечка – архаїчне, літературне

– архаїчне, літературне Лебідка – асоціюється з ніжністю та любов’ю

– асоціюється з ніжністю та любов’ю Берегиня – символ матері як захисниці роду

– символ матері як захисниці роду Сонечко – коли мама асоціюється з теплом

Раніше "Телеграф" розповідав про чарівні компліменти українською, які розтоплять серце кожної дівчини. Їх варто "взяти на озброєння" на 8 Березня.