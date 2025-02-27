Никаких "з 8 березням: как правильно поздравить женщину с Международным женским днем

Приветствие должно быть корректным, без стереотипных пожеланий

Приближается 8 марта, и многие украинские готовятся поздравить своих родных, близких и коллег с праздником. Однако, чтобы избежать типичных речевых ошибок и стереотипных высказываний, следует знать, как правильно формулировать приветствие.

Есть несколько типичных ошибок, допускаемых при поздравлении с Международным женским днем. "Телеграф" расскажет, как правильно поздравлять женщин с этим праздником.

Правила речевого этикета

Одна из самых распространенных ошибок в поздравлениях – неправильное спряжение даты. Правильно говорить "вітаю з 8 березня", а не "вітаю з 8 березням".

Помимо традиционного "поздравляю с 8 марта", можно использовать и другие формулировки:

"Поздравляю с Международным женским днем"

"По случаю Международного женского дня…"

"В день 8 марта желаю…"

"С Днем прав женщин"

Как избежать стереотипных поздравлений

Министерство внутренних дел Украины в свое время выпустило информативные материалы о том, какие стереотипные пожелания следует избегать во время поздравлений.

"Поздравляем вас с праздником красоты и женственности!" – в МВД отмечали, что такая формулировка содержит оскорбительный стереотип, поэтому приветствовать женщин не стоит.

Пример неудачного приветствия: "Поздравляем наши милые! Пусть ваши глаза всегда блестят как сияние звезд, а ваша красота будет так же очаровательна, как и вы сами!"

Пример хорошего поздравления: "Поздравляем с Международным днем борьбы за права женщин! Желаем воодушевления, успехов во всех начинаниях и осуществления всех планов!"

Важно помнить, что 8 марта это прежде всего день, символизирующий борьбу женщин за равные права и возможности. Поэтому уместно в приветствиях подчеркивать уважение к достижениям, профессионализму и личным качествам, избегая акцентов исключительно на внешности или стереотипных "женских" ролях.

Также ранее "Телеграф" писал, как СССР изменил смысл 8 Марта. Международный женский день потерял свое первостепенное значение борьбы за права женщин и стал днем тюльпанов и сладостей.