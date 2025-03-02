Ці моторошні речі могли стати подарунком на 8 Березня в СРСР: як вони виглядали

Дивлячись на деякі з цих предметів, важко відразу сказати, для чого вони потрібні

У Радянському Союзі на 8 Березня прекрасній половині людства дарували косметику, парфумерію, побутову техніку, плойки для волосся та інші предмети, які допомагали жінкам створювати красу. Хоча зараз те, як виглядали ці речі, може здатися досить дивним.

"Телеграф" розповідає, якими могли бути подарунки за часів СРСР. Кожен з них можуть подарувати на свято і в наш час, але вони виглядають вже не так страшно.

Однією з дивних речей цього списку була плойка для волосся. На перший погляд, зараз складно було б здогадатися, для чого насправді потрібен був цей предмет.

Фото: із відкритих джерел

Також одним із подарунків на свято могла стати туш. Зараз ми звикли бачити її у зовсім іншому вигляді, але часи СРСР саме така туш була дуже популярною. До речі, перед використанням на неї потрібно було плюнути або додати води, тому що в такому вигляді туш була ледь вологою.

Фото: із відкритих джерел

Пилосос міг стати чудовим подарунком жінці на 8 Березня. Тільки не варто лякатися від його вигляду. У Радянському Союзі він виглядав справді незвично.

Фото: із відкритих джерел

Для тих, хто любив готувати, зокрема, щось солодке, у подарунок можна було піднести електровафельницю. І хоча вона виглядає як щось дивне, але багато хто дійсно хотів її як презент на свято.

Фото: із відкритих джерел

А так виглядав ще один пилосос, який був популярним у СРСР. Його також могли дарувати жінкам у подарунок на 8 Березня.

Фото: із відкритих джерел

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дивні речі були в СРСР. Багато хто не вгадає, для чого вони взагалі були потрібні.