З Благовіщенням 2025: яскраві листівки і картинки до світлого свята

Привітайте близьких зі святом Благовіщення яскравою листівкою чи картинкою

Благовіщення – велике церковне свято з фіксованою датою. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар це велике релігійне свято відзначалося 7 квітня. Однак тепер за новим стилем воно відзначається 25 березня.

Назва цього свята походить від слів "блага вість". Вважається, що коли Діва Марія читала в Книзі пророка Ісаї про пришестя Месії, перед нею постав архангел Гавриїл. Він повідомив їй гарну звістку, що саме вона стане матір’ю Сина Божого, який врятує людство.

У цей день віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння і звертаються до Діви Марії з молитвами про здоров’я, захист, прощення гріхів та Божу благодать. Також у цей день у храмах освячують насіння для майбутнього багатого врожаю. Найчастіше свято Благовіщення припадає на Великий передвеликодній піст, а іноді – на Світлу седмицю.

Привітайте близьких із великим церковним святом теплими словами та приємними побажаннями. А в соцмережах можна надіслати привітання з гарними картинками. "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок, щоб ви могли привітати своїх близьких, родичів, друзів, кумів чи сусідів.

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