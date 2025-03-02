Эти жуткие вещи могли стать подарком на 8 Марта в СССР: как они выглядели

Глядя на некоторые из этих предметов, сложно сразу сказать, для чего они нужны

В Советском Союзе на 8 Марта прекрасной половине человечества дарили косметику, парфюмерию, различную бытовую технику, плойки для волос и прочие предметы, которые помогали женщинам создавать красоту. Хотя сейчас то, как выглядели эти вещи, может показаться довольно странными.

"Телеграф" рассказывает, какими могли быть подарки во времена СССР. Каждый из них могут преподнести на праздник и в наше время, но только выглядят они уже не так страшно.

Одной из странных вещей из этого списка была плойка для волос. На первый взгляд сейчас сложно было бы догадаться, для чего на самом деле нужен был этот предмет.

Фото: из открытых источников

Также одним из подарков на праздник могла стать тушь. Сейчас мы привыкли видеть ее в совершенно другом виде, но времена СССР именно такая тушь была очень популярной. К слову, перед использованием на нее нужно было плюнуть или добавить воды, потому как в таком виде тушь была едва влажной.

Фото: из открытых источников

Пылесос мог стать отличным подарком женщине на 8 Марта. Только не стоит пугаться от его вида. В Советском Союзе он выглядел действительно необычно.

Фото: из открытых источников

Для тех, кто любил готовить, в частности, что-нибудь сладкое, в подарок можно было преподнести электровафельницу. И хотя она выглядит как что-то нечто странное, но многие и вправду хотели ее в качестве презента на праздник.

Фото: из открытых источников

А так выглядел еще один пылесос, который был популярен в СССР. Его также могли дарить женщинам в подарок на 8 Марта.

Фото: из открытых источников

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие странные вещи были в СССР. Многие не угадают, для чего они вообще были нужны.