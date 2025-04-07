Пенсіонерам-жайворонкам пропонують гарну роботу з чималою оплатою: що треба робити

Ранком працюєш, а увесь день вільний

Пенсії в Україні не високі, тому українці шукають додаткову можливість заробітку. Так, у Черкасах з'явилась можливість заробити додаткові гроші.

Шукають прибиральників-пенсіонерів у популярну мережу пекарень. Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи.

Роботодавець пише, що відсутність досвіду — це не проблема. Перевагою буде відповідальність, охайність та бажання працювати на довготривалій основі.

Наразі є дві вакансії у різних закладах Києва.

Пекарня на локації: вул. Шевченка, 145 (Drive)

Умови роботи:

Графік: зайнятість 3−3,5 години на день , прибирання необхідно завершити до 9:00 (графік узгоджується).

зайнятість , прибирання необхідно завершити до 9:00 (графік узгоджується). Оплата: 300 грн/день.

300 грн/день. Обсяг роботи: прибирання 250 кв. м. (перший та другий поверхи).

Пекарня на локації: вул. Героїв Дніпра, 61/2 (митниця)

Умови роботи:

Графік: зайнятість 1,5−2 години на день , прибирання необхідно завершити до 9:00 (графік узгоджується).

зайнятість , прибирання необхідно завершити до 9:00 (графік узгоджується). Оплата: 210 грн/день.

210 грн/день. Обсяг роботи: прибирання 170 кв. м.

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