Вітаємо з Благовіщенням! Теплі привітання своїми словами для Facebook, Viber і Telegram

Не забудьте привітати близьких красивою картинкою та теплими словами

Благовіщення Пресвятої Богородиці — це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, яке за новим стилем відзначається 25 березня. В цей день Гавриїл приніс Діві Марії звістку про те, що вона стане Матір’ю Сина Божого — Ісуса Христа.

Цього дня важливо привітати рідним і сказати їм теплі слова. У народній традиції Благовіщення асоціюється з пробудженням природи та весняним оновленням. Тому якщо ви надішлете близьким красиву листівку чи текстове привітання — це точно підніме їм настрій.

За традицією у цей день просять у Бога здоров’я, миру та щастя для себе і своїх близьких. Привітання – це не просто слова, а спосіб передати добру енергію, висловити любов і турботу про найрідніших.

"Телеграф" зібрав для вас текстові привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним у це світле свято. Ми підготували теплі слова, які точно торкнуться серця ваших близьких.

Текстові привітання з Благовіщенням

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити у свої сили, з кожним днем отримувати благу і добро.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай Господь благословить ваш дім, дарує вам щастя, силу духу та віру у світле майбутнє. Нехай усі мрії збуваються, а на душі буде легко і спокійно.

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З Благовіщенням! Нехай у вашому житті буде більше радості, любові та Божої благодаті! Нехай добра звістка цього дня наповнить ваше серце миром, світлом і надією! Благословенного Благовіщення! Нехай у ваш дім прийде радість, спокій і гармонія.

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Світле і чисте свято Благовіщення Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!

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Сьогодні, у це світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім'ю та рідних стороною!

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання з Благовіщенням 2025. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним.