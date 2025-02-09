Топ-5 загадкових речей із СРСР, які вганяють у ступор: вгадайте, навіщо вони потрібні

Нове покоління може лише гадати про призначення цих речей

Життя в СРСР відрізнялося вельми своєрідним побутом та способом життя. Так, наприклад, у Союзі була популярна ціла низка речей, які сучасних людей при одному вигляді вганяють в ступор.

"Телеграф" розповідає про 5 дивних речей з СРСР, які були майже у кожного на той час.

Ця річ, на перший погляд, схожа на якийсь будівельний інструмент чи навіть деталь від якогось космольоту. Але насправді в СРСР так виглядали деякі вішалки для штанів.

А ця штуковина не випала з кишень агента 007. Хоча справді це пістолет. Але він призначався для ліплення пельменів.

Предмет, схожий на знаряддя для тортур, насправді лежав у багатьох на кухні. Такий вигляд має проста радянська запальничка для газової плити.

А ця річ, незважаючи на суворий вигляд, слугувала прекрасній половині людства. Ні, з нею вони не захоплювали галактики та не знищували ворожі планети. Лише вирівнювали волосся.

Від цього предмета так і віє ретрофутуризмом. Хоча від "футуризму" тут насправді немає нічого. Це такий динамометр, яким вимірюють силу стиснення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо в СРСР робили трикутні скляні пляшки.