На его месте должен был быть Госпром: как строили и как выглядел раньше Главпочтамт в Харькове

В свое время это здание называли грандиозным

Сегодня отправить письмо или посылку проще, чем когда-либо. Электронная почта и мессенджеры позволяют мгновенно обмениваться сообщениями, а частные службы доставки оперативно доставляют посылки в любую точку мира. Но при этом традиционная почта по-прежнему востребована, и в каждом крупном городе есть свой главпочтамт. Мы уже рассказывали об истории почтамта в Одессе, а теперь предлагаем узнать, как строилось главное почтовое здание Харькова.

Еще в начале XX века при железнодорожном вокзале Харькова действовало почтово-телеграфное отделение. Однако к 1920-м годам технологии обработки писем и посылок устарели, а поток корреспонденции стремительно рос.

Строительство нового центра сортировки и распределения корреспонденции стало необходимостью. Первоначально на месте будущего почтамта планировалось возвести Госпром, но его перенесли в центр города. В 1926 году был объявлен конкурс на проект нового здания на Привокзальной площади, который выиграл профессор Московского архитектурного института Пантелеймон Голосов. Но здание построили по проекту другого архитектора — Аркадия Мордвинова.

Строительство почтамта. Фото: журнал "Экран" за 1929 г.

Перед началом строительства советские специалисты изучали опыт почтовых служб Швеции и Германии. Работы стартовали в 1927 году, но шли непросто: грунты оказались рыхлыми и влажными, поэтому в почву пришлось забить 660 свай. Тем не менее строительство велось ударными темпами. В процессе использовали передовые для того времени технологии, а на стройке трудились более 1300 человек.

Строительство шло непросто

В сентябре 1930 года здание ввели в эксплуатацию. Оно стало на то время крупнейшим почтовым объектом Украины. Архитектурный стиль почтамта — конструктивизм, отличающийся строгими и лаконичными формами. В те годы его внешний вид казался необычным и революционным.

Но главное новшество заключалось не во внешнем облике здания. Харьковский почтамт был максимально механизирован: почтовая, посылочная и газетная службы размещались на разных этажах, соединенных системой подъемников и транспортных лент. Корреспонденцию между вокзалом и почтамтом перевозили специальные электровозы через подземный тоннель.

Помимо рабочих помещений, в здании разместили просторную столовую на 500 мест, зал заседаний, который также использовался как кинозал, и душевые.

Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен, пострадал и ансамбль Привокзальной площади. Главпочтамт восстановили в 1950 году, а в последующие десятилетия почтовая служба переезжала в другие здания, например, в здание нынешнего Дома недвижимости.

К чемпионату Европы по футболу 2012 года здание почтамта и окружающая территория были отреставрированы: уложили плитку, заменили остекление и обновили внутренние помещения. При этом архитектурный облик здания сохранили. Некоторые детали, например небольшие балкончики в верхней части башни, уцелели. Существует легенда, что они предназначались для почтовых голубей, но, скорее всего, это просто красивая история. При этом со здания исчезли надписи "Почтамт" и "Телефон", а также большие часы.