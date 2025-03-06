"Китайська стіна" в Дніпрі: який вигляд має легендарний будинок-гігант довжиною у майже кілометр (фото, відео)

Як будували будинок на 36 під'їздів

У Дніпрі є унікальна будівля, яка не може залишитися непоміченою – величезний житловий будинок, що в народі отримав назву "Китайська стіна". Не в кожному місті можна знайти настільки довгу житлову споруду, яка простяглася майже на кілометр. Його масштаб вражає, а історія будівництва заслуговує на окрему увагу.

Як будували "Китайську стіну" в Дніпрі

Будівництво цього житлового комплексу, що розташований на проспекті Героїв, 12, розпочалося ще у 1969 році. Перші мешканці в’їхали у свої квартири вже у 1972 році, коли були здані в експлуатацію перші 11 під’їздів. Урочисте відкриття будинку з перерізанням червоної стрічки відбулося у грудні 1974 року, коли завершили будівництво 30 під’їздів. Проте будівництво остаточно завершилося лише у 1976 році, коли добудували ще 6 під’їздів, довівши загальну кількість до 36.

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Особливості найдовшого будинку Дніпра

Проєкт будівлі розробив архітектурний колектив під керівництвом Павла Нірінберга. Незвична форма споруди пояснюється особливостями рельєфу – проспект Героїв пролягає на місці колишньої протоки, яка розділяла Дніпро і Воронцовський острів. Загальна довжина будівлі становить 850 метрів, що відповідає відстані у три зупинки тролейбуса.

"Китайська стіна", Дніпро, 1970-ті роки

Будинок складається з 36 під’їздів та 1296 квартир. Особливістю планування стали дворівневі квартири, розташовані на верхніх поверхах. Це було розкішшю та доволі рідкісним явищем для свого часу. Архітектурний стиль будівлі належить до "брежнєвського мінімалізму" – він відзначається простотою форм та функціональністю. Незвичний вигляд фасаду доповнюють надбудови над машинними відділеннями ліфтів, завдяки яким і з’явилися дворівневі квартири.

"Китайська стіна" на проспекті Героїв Автор фото: В. Акімов

З 1990-х років частину квартир на перших поверхах перепрофілювали у магазини, офіси та інші комерційні приміщення. Будинок має власну котельню, що забезпечує опалення та гаряче водопостачання.

За даними gorod.dp.ua, у 2024 році у "Китайській стіні" мешкало близько 3100 людей. Цей будинок залишається не лише однією з найцікавіших споруд Дніпра, а й одним із найдовших житлових будинків у всій Україні.