У цих стінах кипіла торгівля та йшло листування: який вигляд мав Будинок нерухомості у Харкові

За багато років будівля змінила кілька ролей

Харків має багату архітектурну спадщину. На вулицях міста збереглося безліч старовинних будівель, що пережили реконструкцію, зміну власників та призначень. Однією з таких знакових будівель є прибутковий будинок Піотровського, відомий сьогодні як Будинок нерухомості. За більш ніж вікову історію будівля пройшла шлях від комерційного прибуткового будинку до адміністративної установи, трохи змінюючи свій вигляд, але зберігаючи значущість для міста.

Коли і як з’явився будинок

На перетині вулиці Університетської та Павлівської (раніше Торгової) площі 1911 року почалося будівництво чотириповерхового прибуткового будинку. Замовником проєкту виступив купець Адам Ігнатович Піотровський, а архітектором – Борис Миколайович Корнієнко. Будинок, виконаний у стилі українського бароко, був призначений для здачі в оренду, що зумовлено його розташуванням у жвавій торговій зоні. Оточений лавками, магазинами та торговими рядами, прибутковий будинок швидко став частиною економічного життя міста. Вже в 1912 році він був повністю добудований та введений в експлуатацію.

Павлівська (Торгівельна) площа, Прибутковий будинок Піотровського праворуч, 1914 рік

Що розташовувалося у цьому будинку

Після революції 1917 року прибутковий будинок перестав бути приватною власністю і був переобладнаний під Будинок колгоспника (Центральний селянський будинок). У цій будівлі були готельні номери, їдальня та громадські приміщення. У 1920-х роках тут же почала працювати редакція газети "Селянська правда".

У цей період будівля набула важливого художнього елементу – погруддя Тараса Шевченка. Встановлений в арочній ніші центрального фасаду серед лаврових гірлянд, це погруддя стало знаковою прикрасою. Ім’я скульптора залишилося невідомим, але саме бюст зберігся, хоча за майже сторіччя він втратив деталізацію через шари тинькування.

Центральний селянський будинок

У повоєнні роки будинок було передано під потреби центрального поштамту. Цей статус він зберігав аж до 1991 року, коли після здобуття Україною незалежності поштамт було перенесено на Привокзальну площу. У радянський період прибутковий будинок значно змінився: було втрачено балкони з кутими ґратами, декоративні елементи фасаду та частину ліпнини. Однак погруддя Тараса Шевченка залишалося незмінним символом будівлі.

Сергіївська площа. Вид на Будинок Павлова та Прибутковий будинок Піотровського. Фото часів окупації Харкова

1992 року будівлю колишнього Будинку колгоспника передали Харківському бюро технічної інвентаризації (БТІ), а частину першого поверху віддали під комерційні потреби. У такому вигляді будова існувала майже три десятиліття, поки 2020 року не розпочалася його масштабна реконструкція.

Погруддя Шевченка на Будинку нерухомості. Фото: 057.ua

Реконструкція, проведена під керівництвом архітектора Володимира Новгородова, повернула будівлі його історичний вигляд. Було відновлено втрачені балкони, ліпний декор та оригінальна кольорова гама. Після завершення робіт в оновленому будинку розмістився Будинок нерухомості.

Будинок нерухомості після реконструкції

На жаль, нещодавня історія будівлі пов’язана із трагічними подіями. У ніч на 27 серпня 2022 року внаслідок російського ракетного удару будинок отримав пошкодження. Були вибиті вікна, уламки снаряда пошкодили фасад, зруйнувавши частину відновлених декоративних елементів.