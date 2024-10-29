Росіяни пошкодили харківський Держпром: що відомо про "перший радянський хмарочос"

Будівлі вже майже сотня років

Росіяни увечері 28 жовтня пошкодили будівлю харківського Держпрому авіаційною бомбою. Ця будівля є одним із символів Харкова та посилено охороняється ЮНЕСКО.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про цю будівлю. Адже свого часу вона стала справжньою інженерною інновацією, оскільки була одною із перших, де було застосовано стиль конструктивізму.

Держпром це скорочення від Будинку державної промисловості, а над його проєктом працювали Сергій Серафимов, Самуїл Кравець та Марк Фельгер. Сама будівля складається з трьох зв’язаних один з одним корпусів висотою до 13 поверхів.

На будівництво пішло лише три роки (1925-1928), що було великим досягненням за мірками тих часів. Ще однією інновацією стало застосування бетонного каркаса, хоча переважно в той період будівлі будували з цегли, каменю та дерева.

Архітектори вибрали стиль конструктивізму, який набирав популярності в мистецтві. Він зберігав у СРСР популярність аж до початку 30-х років. Цей стиль легко впізнати за максимальною простотою геометричних форм з уникненням складних прикрас. Конструктивісти ставили на перше місце функціональність і зручність у використанні, а як матеріали вибирали інноваційні на той час залізобетон, скло та метал.

Необхідність будівництва Держпрому виникла в СРСР після перенесення столиці України з Києва до Харкова, після якого місто почало стрімко забудовуватися та індустріалізуватися. За задумом архітекторів, ця будівля мала стати символом нового суспільства та відмови від старих традицій.

Будівля продовжує використовуватись для різних державних потреб до сьогодні. Крім того, 2017 року його внесли до списку пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомлялося раніше, влада України вже оприлюднила фотографії того, як Держпром виглядає після обстрілу.