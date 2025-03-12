Ваше ім’я може бути в реєстрі боржників – як це перевірити

Ці борги можна знайти в Єдиному реєстрі боржників: список

Єдиний реєстр боржників – це онлайн-платформа від Мінюсту, де можна перевірити наявність фінансових заборгованостей у фізичних і юридичних осіб. Це актуально, якщо ви плануєте підписати контракт, знайти роботу або купити нерухомість.

Проте не всі борги потрапляють до реєстру. "Телеграф" розібрався, які саме борги там відображаються і чи можна перевірити свої дані.

Які борги потрапляють до реєстру

Якщо було відкрито виконавче провадження, то воно автоматично вноситься до реєстру. Серед категорій боргів:

Аліменти після тримісячного протермінування

після тримісячного протермінування Комунальні борги

Заборгованості за банківськими кредитами

Адміністративні штрафи – несплачені штрафи за порушення ПДР або інші правопорушення

– несплачені штрафи за порушення ПДР або інші правопорушення Заборгованість перед податковою службою

Заборгованість перед іншими особами або компаніями – при наявності рішення суду про примусове стягнення.

Як перевірити борги

Потрібно зайти на офіційний сайт Реєстру від Міністерства юстиції https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors та ввести ІПН або ПІБ. Робити це радять регулярно, адже борги можуть виникнути несподівано, наприклад при помилці в реквізитах для сплати тощо.

"Телеграф" розповідав, що наслідки накопичення заборгованості непередбачувані. Можна отримати не тільки блокування рахунків, а й втратити майно.