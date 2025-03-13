Не сплатив штраф від ТЦК: чим це загрожує

Несплачені штрафи ТЦК тягнуть за собою юридичні наслідки — про які нюанси потрібно знати

ТЦК може оштрафувати не тільки за неявку по повістці. Є й інші приводи, зокрема неоновлення даних чи псування військового квитка. Також можна "попасти на гроші" в разі оформлення електронного направлення на ВЛК та неявці по ньому впродовж двох тижнів від дати огляду.

Кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку в Україні зростає рекордними темпами — свідчать дані Опендатаботу. Від початку 2025 року відкрито майже 10 тисяч проваджень через заборгованість. "Телеграф" розбирався, чим загрожує ухилення від штрафу.

Сума штрафу та скільки є часу заплатити

Порушення правил військового обліку карається штрафом, розмір якого може становити 17 — 25,5 тисячі гривень. Цю суму необхідно сплатити протягом 15 днів. У разі несплати або відсутності інформації про оскарження, матеріали передаються до виконавчої служби, а штраф автоматично подвоюється. Оскаржити штраф можна протягом 10 днів.

Як дізнатися про штраф від ТЦК безкоштовно

Перевірити наявність виконавчого провадження можна онлайн у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Інший спосіб — зазирнути в Єдиний реєстр боржників. Побачити несплачений штраф допоможе і "Дія". В розділі "Послуги" висвічуватиметься "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко нещодавно повідомила, що подивитись та навіть сплатити штраф можна буде у "Резерв+". Наразі для цього закінчують необхідну законодавчу базу. При добровільному визнанні провини сума штрафу буде вдвічі меншою. Штрафи бачитимуть не тільки в Україні, а й військовозобов’язані за кордоном.

Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК

Окрім зростання суми штрафу, виконавча служба має право накласти арешт на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно боржника. У разі потреби — його вилучатимуть та пускатимуть з молотка.

На що потрібно звернути особливу увагу

За словами адвоката Романа Кичка, в штрафі має бути вказане конкретне порушення, із посиланням на відповідний пункт та статтю законодавства. Оскільки правил військового обліку багато, кожне порушення оформлюється окремою постановою, що може призводити до накопичення кількох штрафів одночасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Верховна Рада в першому читанні ухвалили законопроєкт про відповідальність для працівників ВЛК й ТЦК та СП. За неякісний медогляд та корупцію планують впровадити кримінальну відповідальність.