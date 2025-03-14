Долги за коммунальные услуги не исчезают: что следует знать украинцам за границей

Если ситуация критическая – лучше договариваться о реструктуризации, чем ждать судебного решения

Даже если не пользуешься коммунальными услугами и даже не живешь в Украине, оплата может быть начислена. Избежать этого нельзя. Однако, если долги накопить, можно столкнуться с блокировкой счетов или даже изъятием имущества.

Когда человек не проживает в квартире, часть коммунальных услуг он не оплачивает, если правильно подойти к этой ситуации:

если у вас установлены счетчики, нужно регулярно передавать показания без изменений , тогда лишние киловатт или кубометр воды не будут начисляться.

, тогда лишние киловатт или кубометр воды не будут начисляться. если услуга предоставляется по количеству жителей, то нужно обратиться к поставщику услуги с заявлением о не проживании в этом помещении и подтверждающими документами о регистрации или проживании в другом месте (в Украине это может быть, например, справка ВПЛ для тех, кто за границей — документ о местной регистрации).

Какая ответственность, если долги будут скапливаться

Первое, что могут сделать поставщики услуг – прекратить их предоставлять. Коммунальные компании имеют вполне законное право не предоставлять услуги тому, кто за них не платит. Конкретную сумму, после которой происходит отключение, устанавливает каждая компания сама. В некоторых случаях можно отключить даже без участия должника, правда, должны сообщить заранее о ходе событий.

Если подачу электроэнергии прекратить легче, например, отключив квартиру снаружи от кабеля, то с услугами отопления в многоквартирных домах все гораздо сложнее. Суммы продолжают начисляться, даже если в квартире никто не живет и отключить эту услугу почти невозможно.

Если вы не предоставляете доступ к системам коммуникации в квартире для того, чтобы отключить подачу, например воды или газа, или затяжные долги, компания может подать в суд — в таком случае должник попадает "в руки" исполнительной службы. Могут заморозить счета для принудительной оплаты долга. Если же долг старше трех лет, его будут взимать из-за искового производства — могут изымать имущество в уплату долга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о накопленных долгах можно узнать не только через поставщика. Если уже открыто производство по долгам — они будут в едином реестре должников.