Бубен и горящий Путин: украинец провел обряды по "изгнанию тоталитарных идей" на Афоне (забавное видео)

Это одно из главных святых мест для православных верующих

Гора Афон — известная православная святыня, украинец решил провести там ритуал по изгнанию тоталитарных идей под названием Нихтемерон. Он считает, что часть Афона сейчас "оккупирована РФ".

Забравшись на гору, мужчина установил на деревянном кресте портреты главы России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Он поджег портреты, обходя крест кругами и ударяя в бубен. При этом на нем была странная маска. Видео опубликовано на Instagram-странице nychthemeronathos.

Что известно о горе Афон

Гора Афон (высота 2033 м) расположена на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции, между заливами Айон-Орос (Сингитикос) и Иерисос (Акантиос) Эгейского моря. Это — самый большой в мире центр православного монашества.

В системе административных районов Греции его называют "Автономное монашеское государство Святой Горы", Афон имеет статус самоуправляемого сообщества 20 православных монастырей (с 1312). Для православных всего мира – одно из главных святых мест, почитаемое как земная судьба Богородицы. Объект Мирового наследия ЮНЕСКО.

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