Трамп не зміг сконцентруватися через шкарпетки Венса: курйоз потрапив на відео

Шкарпетки віцепрезидента США не залишилися поза увагою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс одягнув шкарпетки з конюшиною під час зустрічі з прем’єром Ірландії Майклом Мартіном. Президент Дональд Трамп також їх оцінив.

Відповідним відеозаписом поділився telegram-канал Nexta. Як видно на кадрах, Трамп відповідав на запитання журналістів про інфляцію та зростання цін у США, але потім раптово змінив тему.

"Мені подобаються ці шкарпетки. Що з цими шкарпетками?", — сказав американський президент і додав, що намагається залишатися зосередженим, але вони його відволікають.

У telegram-каналі Harley Quinn повідомили, що такі ж шкарпетки можна придбати майже за 6 доларів (близько 250 гривень).

Як відомо, конюшина-трилисник є символом і зареєстрованою торговою маркою Ірландії. Зображення цієї рослини часто використовують ірландські спортивні команди, державні структури, військові з’єднання та комерційні підприємства.

Згідно з легендами, цю рослину використовував святий Патрік, щоб пояснити населенню острова одну з основних догм християнства про Святу Трійцю.

Як повідомлялося раніше, під час переговорів з Мартіном Трамп повідомив, що його представник уже вирушив до Москви. За даними ЗМІ, йдеться про Стіва Віткоффа, який має передати російському керівництву інформацію про результати переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії.