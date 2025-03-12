Трамп не зміг сконцентруватися через шкарпетки Венса: курйоз потрапив на відео
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Шкарпетки віцепрезидента США не залишилися поза увагою
Віцепрезидент США Джей Ді Венс одягнув шкарпетки з конюшиною під час зустрічі з прем’єром Ірландії Майклом Мартіном. Президент Дональд Трамп також їх оцінив.
Відповідним відеозаписом поділився telegram-канал Nexta. Як видно на кадрах, Трамп відповідав на запитання журналістів про інфляцію та зростання цін у США, але потім раптово змінив тему.
"Мені подобаються ці шкарпетки. Що з цими шкарпетками?", — сказав американський президент і додав, що намагається залишатися зосередженим, але вони його відволікають.
У telegram-каналі Harley Quinn повідомили, що такі ж шкарпетки можна придбати майже за 6 доларів (близько 250 гривень).
Як відомо, конюшина-трилисник є символом і зареєстрованою торговою маркою Ірландії. Зображення цієї рослини часто використовують ірландські спортивні команди, державні структури, військові з’єднання та комерційні підприємства.
Згідно з легендами, цю рослину використовував святий Патрік, щоб пояснити населенню острова одну з основних догм християнства про Святу Трійцю.
Як повідомлялося раніше, під час переговорів з Мартіном Трамп повідомив, що його представник уже вирушив до Москви. За даними ЗМІ, йдеться про Стіва Віткоффа, який має передати російському керівництву інформацію про результати переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії.