З призначенням представника США з питань України та Росії стався курйоз

Сталася плутанина

У ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп призначив Стіва Віткоффа спецпредставником з питань Росії та Україні. Однак це виявилося помилкою та журналіст із пулу Білого дому потім видалив свій допис у соцмережі "Х".

Потім стало ясно, що Віткофф не був призначений спецпредставником по Росії та Україні. Ця інформація виявилася банальною помилкою, але багато ЗМІ встигли її розтирожувати.

Так, американський журналіст опублікував пост про те, що Трамп призначив Стіва Віткоффа спецпредставником з питань Росії та Україні. Окрім цього президент США вкотре пообіцяв покласти край війні в Україні.

Проте пізніше стало відомо, що журналіст, який повідомив про призначення Віткоффа на посаду спецпредставника з питань України та Росії, видалив свій пост у у соцмережі "Х". Він заявив, що переплутав повідомлення:

"Я видалив той пост… переплутав повідомлення. Приношу свої вибачення", – написав він.

Що відомо про Стіва Уіткоффа

Відомо, що Стів Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість та забудовник, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.

Народився він 15 березня 1957 року в Бронксі. Отримав ступінь доктора права в Університеті Хофстра. працював в юридичній фірмі з нерухомості Dreyer & Traub, де одним з його клієнтів був Дональд Трамп.

У 1985 році об’єднався з колегою-юристом Dreyer & Traub Лоренсом Глюком і заснував Stellar Management та придбав дешеві будівлі у Вашингтон-Хайтс, Манхеттен. Нагромадив невеликий портфель будівель і 1995 року розширив свою діяльність на Нижній Манхеттен, купивши кілька дешевих офісних будівель. В 1996 йому вдалося отримати фінансування від Credit Suisse First Boston для купівлі 33 Maiden Lane, 27-поверхової вежі, спроектованої Філіппом Джонсоном.

Віткофф живе у Верхньому Іст-Сайді на Манхеттені. У 1987 році він одружився з Лорен Раппопорт. У них троє синів. У 2011 році їхній 22-річний син Ендрю помер від передозування оксиконтину.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що переговори з Росією та Україною проходять "дуже добре", але не став вдаватися до подробиць. В Офісі президента після цього сказали, що наразі тривають роботи над погодженням графіка зустрічей з американською делегацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп озвучив новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".