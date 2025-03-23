Захищала і допомагала: навіщо в СРСР під вікнами робили шафу

На це було три причини — "Телеграф" розповідає детальніше

Ящик під вікном в СРСР багато хто помічав, але більшість людей не знає для чого їх робили. Цей елемент дизайну, характерний для багатьох хрущовських квартир, завжди викликав питання про свою функціональність.

"Телеграф" розповість, навіщо в хрущовках робили своєрідну шафу під вікном. А також, які переваги вона надає.

Зберігання банок та білизни

Одна з основних переваг ящика під вікном — це можливість використовувати його як додаткове місце для зберігання. Завдяки своїй глибині і простору, ящик може бути використаний для зберігання різних речей, таких як постільна білизна, подушки, одяг або предмети сезонного використання. Це дозволяє оптимізувати використання обмеженого простору у квартирі і зберегти порядок.

Від вітру та холоду

Ще одним позитивним аспектом ящика під вікном є його внесок у поліпшення теплоізоляції приміщення. Завдяки тому, що ящик створює додатковий повітряний шар між віконним прорізом і внутрішнім приміщенням, він сприяє зменшенню проникнення холодного повітря і покращує збереження тепла. Це особливо важливо в холодні зимові місяці, коли кожна одиниця тепла цінна.

Міні-бар по-радянськи

Цей незаповнений простір під кухонним вікном, який є в будівлях 50-70-х років, також називали хрущовським холодильником. У стінний отвір можна вставляти шафу для розміщення речей або кухонного обладнання.

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