З "сифілісом" і вошами: шалений фейк про джинси з СРСР, в який вірили люди

Джинси і так були дефіцитним товаром, а в суспільстві ще й залякували людей, щоб вони зовсім не хотіли їх купувати

У Радянському Союзі ходила величезна кількість страшних фейків, якими залякували людей. Одним з можна назвати історію про джинси, які нібито "заражені сифілісом та вошами".

Цей міф поширився серед населення, викликаючи побоювання купувати західний одяг. Він і так був дефіцитним, але розмови зробили його ще й "небезпечним".

У ті часи джинси було досить складно знайти в магазинах і ця була саме та річ, яку хотіли отримати багато. Незабаром після того, як джинси стали дуже затребуваними й на них з’явився неймовірний попит серед радянських громадян, почали виникати моторошні чутки, якими буквально намагалися відмовити людей від покупки.

Суть фейку полягала в тому, що нібито іноземці продавали джинси, заражені сифілісом, що з медичного погляду було абсолютним нонсенсом. Ще один міф був про те, що у джинси вшивали вошей.

Ще одна версія фейку стверджувала, що в джинсах захована мікроголка, яка може завдати шкоди здоров’ю.

Звичайно ж, жоден із цих міфів навіть не наближений до правди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які звички часів СРСР псують життя досі.