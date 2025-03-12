Плювки в туш, помада на сірниках і один колір тональника: чим фарбувалися за часів СРСР

Радянський Союз — це епоха дефіциту та винахідливості

За часів СРСР не було широкого вибору косметики, а доступні засоби не відрізнялися ні якістю, ні різноманітністю. Однак радянські жінки все одно намагалися бути красивими і задля цього йшли на певні хитрощі.

Тодішнім модницям доводилося експериментувати та шукати альтернативні способи догляду за собою. Чого тільки варта "Ленінградська" туш, в яку треба було наплювати і тональний крем "Балет", який щільним шаром вкривав шкіру і перетворював обличчя на воскову "маску".

"Телеграф" пропонує згадати, чим фарбувалися жінки в СРСР, а також, що завжди можна було знайти у них у косметичці.

Найпопулярніші б’юті-засоби з радянського минулого

"Ленінградська" туш

У СРСР всі жінки використовували туш для брів і вій "Ленінград", яка випускалася в невеликій картонній упаковці з пластмасовим пензликом всередині.

Являла вона собою сухий чорний брусок, який перед використанням необхідно було змочити водою, але в більшості випадків туш "розмочували" слиною.

Уже нафарбовані вії частенько доводилося акуратно розділяти голкою, щоб вони не виглядали злиплими. До кінця дня така туш обсипалася і була неводостійкою.

Тональний крем "Балет"

Найпопулярніший тональний засіб у СРСР — це крем "Балет", який вироблявся фабрикою "Свобода". Мав він надто щільну текстуру, і шкіра під ним не дихала.

Вироблявся "Балет" в єдиному відтінку і виглядав на обличчі дуже грубо.

Тіні Ruby Rose

Радянські жінки любили виділяти очі яскравими відтінками тіней. Тоді був великий вибір палеток тіней усіляких відтінків польської марки Ruby Rose, проте їх якість залишала бажати кращого.

Такі тіні через нетривалий час обсипалися і скочувалися на повіках.

Губна помада

В СРСР особливою популярністю користувалися насичені відтінки губних помад, однак, якість і аромат їх були невисокими. До складу помади входила речовина кармін, яка залишалася на губах кілька днів.

Через дефіцит косметичних засобів деякі жінки примудрялися замість рум'ян використовувати помаду, злегка наносили її на щоки, а потім акуратно розтушовували.

Ще одним незвичайним елементом макіяжу губ була помада на сірнику. Коли засобу залишалося зовсім небагато, дівчата набирали її залишки сірниками й акуратно фарбували губи.

Пудра

У складі радянської пудри був тальк, крейда, біла глина, двоокис титану та мінеральні речовини. Такий засіб погано маскував недоліки на обличчі та залишав сліди на одязі.

Пудра за структурою була розсипчастою і мала ароматизатори. Найпопулярнішими вважалися "Балет", "Бархатиста", "Бузок", "Фіалка". Вироблялася вона в декількох відтінках: білий, жовтий, рожевий, тілесний і персиковий.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо жінки у Радянському союзі користувалися зеленою помадою. Це робили не всі, проте наслідки такого макіяжу нікого не дивували та щодня транслювали по ТБ.