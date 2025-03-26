Странная и жестокая забава: зачем в СССР дети ловили жуков весной

Зачастую за жуками дети отправлялись или рано утром перед школой или уже после занятий

Ежегодно одним из развлечений детей в последний месяц весны детей Советском Союзе был сбор майских жуков. Это был способ "убить время" на прогулке на улице, но была также и еще одна причина.

На "охоту" дети обычно отправлялись вооружившись сачками, а поймать майских жуков в это время года не составляло проблемы, поскольку они были буквально повсюду. Сначала юные охотники за жуками трясли деревья, чтобы насекомые начали разлетаться по сторонам, а затем уже ловили их.

Зачастую за жуками дети отправлялись или рано утром перед школой или уже после занятий. Это буквально был способ развлечь себя, ведь в те времена игрушек было мало, а о гаджетах, не стоит и упоминать. Потому , дети довольствовались сбором жуков ради развлечения.

Однако есть и еще одна причина, по которой сбор майских жуков был так популярен. Ходил миф, что якобы аптеки могли купить майских жуков. Будто бы фармацевтам нужны были засушенные крылышки именно этих насекомых и в больших объемах. Потому причносить якобы нужно было от 1 кг.

Кроме того, ходили слухи, что в аптеках покупают и живых жуков. За самца якобы платили 6 копеек, а за самку — 7 копеек.

Разумеется, что таким в аптеках не занимались. И поскольку продать жуков ни у кого так и не получалось, дети либо отпускали жуков на волю, либо хранили дома в банках в качестве домашних питомцев.

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