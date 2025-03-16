Ви будете здивовані, як в СРСР одна крапля олії рятувала яйця, і чому це було небезпечним

Зараз ця практика вже не є необхідною через кілька причин

Життя в СРСР було буремним, люди вдавались до дивних речей, аби вижити. Це стосувалось не тільки побутових, але й харчових звичок. Зокрема, радянські господині володіли унікальним лайфхаком, який дозволяв їм зберігати яйця набагато довше, ніж це здавалося можливим.

"Телеграф" розповідає в чому був такий секрет. А також, чому зараз таке робити здається неправильним і навіть смішним.

Простий, але ефективний лайфхак

В часи СРСР не було масового вирощування курей, тому люди купували продукти на ринках у господинь, які збирали яйця самостійно. Відразу після покупки яйця ретельно мились і витирались. Потім кожне яйце змащується олією і залишається до повного висихання.

Після цього продукти обертаються в папір, укладаються в кошик і поміщаються в темне місце. Таким чином, на шкаралупі формується тонка плівка, що запобігає псуванню.

Проте в сучасному світі ця практика вже не є необхідною через кілька причин:

Сучасні методи зберігання

У магазинах яйця зберігають у холодильниках при стабільній низькій температурі, що значно покращує розмноження бактерій і дозволяє їм більше залишатися свіжими без додаткової обробки.

Чистота та контроль якості

Сучасні фабрики повністю миють яйця перед продажем, видаляючи природну кутикулу (захисний шар). Водночас вони контролюють якість і безпеку продукту, тому додаткове змазування не потрібно.

Ризик розвитку бактерій

Натирання олією може сприяти розвитку анаеробних бактерій (наприклад, сальмонели), які можуть розмножуватися під масляним шаром без доступу кисню.

Пластикове або картонне пакування

Яйця продаються в упаковках, які мінімізують вплив зовнішнього середовища, захищають їх від механічних пошкоджень і коливання температури, тим самим сприяючи тривалості.

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