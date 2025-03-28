Права, можливості і паритетність для жінок у громадах: Олена Кондратюк відкрила УЖК у Черкасах

Для розвитку громад і для процесу відновлення людський жіночий капітал буде відігравати провідну роль. Тому ми зібралися для того, щоб разом знайти можливості, щоб разом дізнатися про права, щоб разом знайти рішення.

На цьому наголосила віцеспікерка Верховної Ради України, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк, відкриваючи роботу регіонального УЖК у Черкасах.

За її словами, всі головні зміни в країні мають починатися у синергії – згори і знизу, тому так важливо жінкам надихати одна одну на лідерські ролі, мотивувати, допомагати адаптуватися та брати відповідальність.

"Нам необхідно говорити про роль жінки не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному. Ми вже бачимо зміну суспільної парадигми через ці нові функції і нові ролі жінок під час війни. Жінкам з радістю дають відповідальність. Але все ще не дають рівності в оплаті праці, прийнятті рішень", – додала віцеспікерка.

Олена Кондратюк розповіла учасникам і учасницям заходу про важливу мету цьогорічного регіонального УЖК – окреслити не лише проблеми, з якими стикаються жінки в області, але й показати успішні кейси, які були впроваджені останнім часом в об’єднаних територіальних громадах, яких на Черкащині налічується 66. До прикладу, найактивнішими громадами з інвестицій і проєктів за минулий рік стали Умань, Сміла і Паланська територіальна громада.

Цьогоріч УЖК.Черкаси проведе дискусії про лідерство жінок у місцевому самоврядуванні і підприємництві, про навчання фінансової грамотності, про підтримку вразливих груп жінок у сільській місцевості, а також зосередиться на питанні посилення національної ідентичності.

"Шукайте можливості – вони є! Вчіться фінансової грамотності, дізнавайтеся про кредити і грантові програми, зростайте! Право на права мають усі жінки, в тому числі у найменших громадах, в тому числі з вразливих груп, в тому числі внутрішньо переміщені жінки. Об’єднуйтесь, щоб їх відстояти!" – закликала Олена Кондратюк учасниць заходу.

Головними спікерками УЖК у Черкасах стануть передусім представниці громад, місцеві депутатки, підприємиці, фермерки, активістки громадських організацій. Також участь у Конгресі візьмуть співзасновниці УЖК Марія Іонова і Світлана Войцеховська, народні депутатки, очільники міністерств, посли європейських країн і країн G7.

Долучитись до ефіру УЖК.Черкаси можна за посиланнями: на сайті УЖК, на Youtube-каналі УЖК, на сторінці УЖК у Фейсбук.