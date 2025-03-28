Права, возможности и паритетность для женщин в громадах: Елена Кондратюк открыла УЖК в Черкассах

Для развития громад и процесса восстановления человеческий женский капитал будет играть ведущую роль. Поэтому мы собрались для того, чтобы вместе найти возможности, чтобы вместе узнать права, чтобы вместе найти решение.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины, соучредительница Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк, открывая работу регионального УЖК в Черкассах.

По ее словам, все главные изменения в стране должны начинаться в синергии сверху и снизу, поэтому так важно женщинам вдохновлять друг друга на лидерские роли, мотивировать, помогать адаптироваться и брать ответственность.

"Нам необходимо говорить о роли женщины не только на общегосударственном уровне, но и на региональном. Мы уже видим изменение общественной парадигмы из-за этих новых функций и новых ролей женщин во время войны. Женщинам с радостью дают ответственность. Но все еще не дают равенства в оплате труда, принятии решений", — добавила вице-спикер.

Елена Кондратюк рассказала участникам и участницам мероприятия о важной цели нынешнего регионального УЖК — очертить не только проблемы, с которыми сталкиваются женщины в области, но и показать успешные кейсы, которые были внедрены в последнее время в объединенных территориальных громадах, которых на Черкащине насчитывается 66. К примеру, наиболее активными громадами по инвестициям и проектам за прошлый год стали Умань, Смела и Паланская территориальная громада.

В этом году УЖК.Черкассы проведет дискуссии о лидерстве женщин в местном самоуправлении и предпринимательстве, об обучении финансовой грамотности, о поддержке уязвимых групп женщин в сельской местности, а также сосредоточится на вопросе усиления национальной идентичности.

"Ищите возможности – они есть! Учитесь финансовой грамотности, узнавайте о кредитах и грантовых программах, растите! Право на права имеют все женщины, в том числе в самых маленьких громадах, в том числе из уязвимых групп, в том числе внутренне перемещенные женщины. Объединяйтесь, чтобы их отстоять!" – призвала Елена Кондратюк участниц мероприятия.

Главными спикерами УЖК в Черкассах станут, прежде всего, представительницы громад, местные депутаты, предприниматели, фермеры, активистки общественных организаций. Также в Конгрессе примут участие соучредительницы УЖК Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7.

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