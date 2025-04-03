"Борюся за те, що вважаю правильним": іноземці у 25-й бригаді

Половина інженерів, які працюють в пересувній майстерні з ремонту дронів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ — це іноземці.

Як пише Армія.інформ, іноземці служать у Січеславській бригаді на рівних з українцями.

А головна їхня мотивація, як каже бразилець Педро — "допомогти позбавити світ від поганих людей. Якщо дозволити поганим людям робити те, що вони хочуть, одного разу це торкнеться і тебе".

27-річний Педро на початку 2024 року подолав понад 10 600 кілометрів, покинувши рідну Бразилію, щоб стати на захист України.

До приїзду в Україну Педро служив в бразильській армії морським піхотинцем, але ніколи не працював з дронами. В Україні він пройшов курс пілота БПЛА та курс зі збирання дронів.

"Усі іноземці опинилися тут не через політику, а через мораль. Бо треба допомагати тому, на кого напали та проти кого вчиняють страшні злочини", — каже він.

Ще один іноземець у 25-й бригаді — 33-річний американець Роберт з Міссісіпі, який рік тому приїхав в Україну як доброволець, щоб допомагати 25-й бригаді збирати та ремонтувати FPV-дрони. Його пристрасть до дронів, що почалася як хобі в США, перетворилася на роботу на передовій.

"Я завжди цікавився світовими новинами. А в Україні у мене були друзі. Коли Росія розв’язала велику війну, стояти осторонь я вже не зміг. Я чітко усвідомив: маю допомогти Україні", — розповів Роберт.

Родина американця підтримує його рішення приєднатися до Сил оборони. Вони пишаються боротьбою сина за Україну. А сам Роберт зустрів в Україні своє кохання.

Про роботу інженерів БПЛА на фронті зазвичай мало говорять, але без неї не було б сотень тисяч одиниць спаленої ворожої техніки та живої сили.

25-та Січеславська бригада активно використовує повітряні та наземні дрони у своїй роботі. Успішні операції січеславців допомогли втримати фронт на Покровському напрямку.