Літнім людям доплачують за вік. Яка сума надбавок до пенсії

Надбавки починаються після 70 років

Працюючим пенсіонерам в квітні перерахували пенсії. В деяких літніх людей також зросли виплати через вік. Пенсіонери, досягнувши певного віку, мають право на вікові надбавки до пенсії, проте отримати їх зможуть не всі.

В Україні для пенсіонерів, які досягли 70, 75 та 80 років, передбачені доплати до пенсії. Так, при досягненні 70 років нараховують до 300 гривень, при 75 – до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень.

Ці доплати не потребують звернення до Пенсійного фонду, вони нараховуються автоматично на основі даних, які є в системі. Важливий нюанс — надбавку починають рахувати не з початку місяця, а з дати народження, тож перша виплата буде меншою пропорційно до кількості прожитих днів.

Проте є умова, при якій вікову надбавку не нарахують. Це обмеження розміру пенсії. Якщо пенсія перевищує 10 340 гривень 35 копійок, надбавки не буде. Ця сума дорівнює середній зарплаті на рік встановлення доплати за вік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім доплати за вік, пенсіонери мають чимало інших можливостей отримати доплату. Наприклад, якщо людина мала статус почесного донора — це принесе їй фінансовий зиск.