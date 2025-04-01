Чи знімуть пільги для пенсіонерів після перерахунку пенсії

Деякі пільги для пенсіонерів залежать від розміру їхніх пенсійних виплат

Частині пенсіонерів пенсію перерахували в березні, а частина отримає підвищену виплату у квітні. Останнє стосується працюючих пенсіонерів. Частина пільг, які отримують пенсіонери прив’язана до рівня виплат.

Пільги для пенсіонерів після перерахунку не скасовують, наголошують в ПФУ, якщо дохід залишається в межах норми. Наприклад, право на знижку при оплаті житлово-комунальних послуг надається на рік, до останнього дня календарного року. Потім Пенсійний фонд автоматично переглядає, чи людина продовжує відповідати критеріям для отримання допомоги.

В ПФУ навели приклад: для медичних і фармацевтичних працівників, які працювали та залишилися жити в селі після виходу на пенсію, діє 100% пільга на оплату житла, опалення та електроенергії в межах встановлених норм. Але є важливий нюанс: середньомісячний дохід пільговика не повинен перевищувати граничний рівень (у 2025 році це 4 240 грн). Оскільки на пільгу впливають доходи за III і IV квартали попереднього року, якщо пенсія була менша і пільгу призначили, вона залишається дійсною до 31 грудня 2025 року, навіть попри перерахунок.

"Телеграф" розповідав, що є також пільги, які не прив'язані до прибутку. Наприклад, право на безкоштовне паркування та зберігання авто на стоянці для пенсіонерів із інвалідністю.