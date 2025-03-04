Кому світять додаткові гроші до пенсії: повний перелік надбавок та доплат

Частина виплат прив'язана до прожиткового мінімуму

Пенсійна система України передбачає широкий спектр доплат, надбавок та підвищень, які можуть суттєво збільшити розмір пенсійних виплат. Однак, не всі пенсіонери знають про свої права та можливості.

"Телеграф" зібрав повний перелік категорій громадян, які мають право на додаткові гроші до пенсії. Умови в кожному випадку можуть особливими, то щодо розміру та порядку нарахування доплат, надбавок та підвищень, варто звернутися до ПФУ.

Хто має право на підвищення пенсії:

Ветерани війни: інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, постраждалі учасники Революції Гідності, подружжя померлих інвалідів війни, члени сімей загиблих військовослужбовців.

інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, постраждалі учасники Революції Гідності, подружжя померлих інвалідів війни, члени сімей загиблих військовослужбовців. Діти війни.

Жертви нацистських переслідувань: колишні неповнолітні та малолітні в'язні концтаборів, колишні в'язні концтаборів, дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань.

колишні неповнолітні та малолітні в'язні концтаборів, колишні в'язні концтаборів, дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань. Реабілітовані громадяни: громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та члени їх сімей.

громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та члени їх сімей. Мешканці гірських населених пунктів.

Надбавки до пенсії:

Інвалідам I групи, одиноким інвалідам II та III груп, які потребують догляду.

Непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей до 18 років.

Почесним донорам України та СРСР.

Доплати до пенсії:

Непрацюючим пенсіонерам, звільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС.

Членам сімей шахтарів, які загинули на виробництві.

Інші доплати, компенсації та підвищення:

Щомісячна компенсація сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Додаткова пенсія за шкоду здоров'ю, заподіяну Чорнобильською катастрофою.

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Доплата до надбавки Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам орденів.

Доплата до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей загиблих учасників масових акцій протесту.

Адресна допомога до пенсійної виплати членам сімей загиблих учасників АТО/ООС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що старшим пенсіонерам із малою пенсією держава доплачуватиме понад індексацію. Отримати цю допомогу зможуть не всі, а тільки ті, хто пропрацював певну кількість років.