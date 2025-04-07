Пожилым людям доплачивают за возраст. Какая сумма надбавок к пенсии

Прибавки начинаются после 70 лет

Работающим пенсионерам в апреле перечислили пенсии. У некоторых пожилых людей также выросли выплаты из-за возраста. Пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на возрастные надбавки к пенсии, однако получить их смогут не все.

В Украине для пенсионеров, достигших 70, 75 и 80 лет, предусмотрены доплаты к пенсии. Так, при достижении 70 лет насчитывают до 300 гривен, при 75 – до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

Эти доплаты не требуют обращения в Пенсионный фонд, они начисляются автоматически на основе данных, имеющихся в системе. Важный нюанс — надбавку начинают считать не с начала месяца, а с даты рождения, поэтому первая выплата будет меньше пропорционально количеству прожитых дней.

Однако есть условие, при котором возрастную прибавку не начислят. Это ограничение размера пенсии. Если пенсия превышает 10340 гривен 35 копеек, надбавки не будет. Эта сумма равна средней зарплате в год установления доплаты за возраст.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме доплаты за возраст, у пенсионеров есть немало других возможностей получить доплату. Например, если человек имел статус почетного донора — это принесет ему финансовую выгоду.