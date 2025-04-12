Вони - вороги один одному: з чим не можна садити на грядці картоплю, моркву, перець та інші овочі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Картопля не ладнає з кабачком, а помідор — з капустою
Для отримання багатого та якісного врожаю важливо не тільки садити гарну розсаду, але й правильно розташовувати на городі овочі та зелень. Деякі рослини можуть не бути хорошими сусідами через спільні хвороби та шкідників.
Підбір сусідів для рослин на городі – це справжнє мистецтво організації грядок. Кожен овоч не росте поодинці, а в компанії з іншою рослиною-компаньйоном. Проте неправильне сусідство культур може зменшити врожайність чи повністю позбавити його.
Сусіди для картоплі
Друзі: квасоля, броколі, капуста, кукурудза, баклажан, часник, латук та цибуля.
Вороги: огірки, дині, кабачки, соняшники, томати та ріпа.
Сусіди для моркви
Друзі: квасоля, шавлія, редиска, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.
Вороги: кріп та петрушка.
Квасоля
Друзі: броколі, кукурудза, капуста, морква, селера, цвітна капуста, огірки, баклажани, горох, картопля, редиска, кабачок, полуниця та томати.
Вороги: часник, соняшники, цибуля та перець.
Сусіди для перцю
Друзі: базилік, коріандр, цибуля, шпинат та томати.
Вороги: квасоля.
Помідори
Друзі: спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля та петрушка.
Вороги: капуста, картопля та кукурудза.
Сусіди для капусти
Друзі: квасоля, селера, огірки, кріп, салат, цибуля, картопля, шавлія, шпинат і чебрець.
Вороги: броколі, цвітна капуста, полуниця та томати.
Буряк
Друзі: броколі, спаржа, цвітна капуста, салат та цибуля.
Вороги: гірчиця та квасоля.
Баклажан
Друзі: базилік, квасоля, салат, горох, картопля та шпинат.
Вороги: нема.
Сусіди для огірків
Друзі: квасоля, броколі, кукурудза, капуста, кольорова капуста, соняшник, горох, салат та редис.
Вороги: трави, дині та картопля.
Нагадаємо, що цей місяць – найвдаліший місяць для посадки овочів. Раніше ми писали, що треба садити у квітні 2025 року.