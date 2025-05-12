Віталій Козловський гучно повернувся на сцену з новою "Піна колодою": у мережі потік жартів та мемів

Повернення співака не залишилося поза увагою

У вівторок, 6 травня, музичний продюсер Ігор Кондратюк повідомив, що тривалий судовий спір зі співаком Віталієм Козловським нарешті закінчений. Тепер у мережі обіграють це в мемах.

Очевидно, повернення Козловського на велику сцену було несподіванкою для багатьох, оскільки українці активно почали обговорювати цю тему в соціальних мережах. "Телеграф" пропонує ознайомитись із найкращим креативом.

Деякі користувачі припустили, що для Кондратюка такий перебіг подій не був очікуваним.

А інші відзначили, що під час Третьої світової війни українцям буде, що додати в плейлист.

Інші українці оцінили образ виконавця після повернення на сцену і почали порівнювати його з американським актором Джейсоном Момоа, а також з австрійським співаком Томасом Нойвіртом (більш відомим як Кончіта Вурст).

Знайшлися й ті, хто згадав, що Козловський і сам свого часу любив епатажні образи.

А ще його навіть встигли порівняти з персонажем на ім'я Гейл із популярної гри Baldurs Gate 3.

Іншим українцям це навіяло ностальгічні спогади.

Нагадаємо, Козловський після початку повномасштабного вторгнення приєднався до Сил Оборони, а минулого року вперше став татом. Він був дуже популярним на початку 2000-х, пережив конфлікт з експродюсером, судові тяганини та до останнього часу рідко з’являвся у медіапросторі.