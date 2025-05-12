Виталий Козловский громко вернулся на сцену с новой "Пина коладой": в сети поток шуток и мемов

Возвращение певца не осталось без внимания

Во вторник, 6 мая, музыкальный продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что длительное судебное разбирательство с певцом Виталием Козловским наконец закончено. Теперь в сети обыгрывают это в мемах.

По всей видимости возвращение Козловского на большую сцену было неожиданностью для многих, поскольку украинцы активно начали обсуждать эту тему в социальных сетях. "Телеграф" предлагает ознакомиться с лучшим креативом.

Некоторые пользователи предположили, что для Кондратюка такой поворот событий не был ожидаемым.

Ну а другие отметили, что во время Третьей мировой войны украинцам будет, что добавить в плейлист.

Другие украинцы оценили образ исполнителя после возвращения на сцену, и начали сравнивать его с американским актером Джейсоном Момоа, а также с австрийским певцом Томасом Нойвиртом (более известным как Кончита Вурст).

Нашлись и те, кто вспомнил, что Козловский и сам в свое время любил эпатажные образы.

А еще его даже успели сравнить с персонажем по имени Гейл из популярной игры Baldurs Gate 3.

Другим украинцам это навеяло ностальгические воспоминания.

Напомним, Козловский после начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам Обороны, а в прошлом году впервые стал папой. Он был очень популярным в начале 2000-х, пережил конфликт с экс-продюсером, судебные волокиты и до последнего времени редко появлялся в медиапространстве.