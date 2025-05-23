Жовтіє? Сохне? Листя перців "розповість" чого йому не вистачає та чим підживити

Стан рослини свідчить про нестачу того чи іншого елемента

Перці сигналізують про нестачу поживних речовин зміною стану листя. Щоб отримати щедрий врожай за цим треба слідкувати та вчасно підгодовувати рослини необхідними елементами.

Як за листям перців визначити, чого не вистачає рослині

Азот — листя світлішає, особливо нижнє. Рослина дрібна та повільно росте.

— листя світлішає, особливо нижнє. Рослина дрібна та повільно росте. Фосфор — листя темно-зелене з фіолетовим відтінком. Сповільнений ріст, затримка цвітіння.

— листя темно-зелене з фіолетовим відтінком. Сповільнений ріст, затримка цвітіння. Калій — краї листя буріють і підсихають. Може з'явитися жовтизна між жилками.

— краї листя буріють і підсихають. Може з'явитися жовтизна між жилками. Кальцій — молоді листочки деформуються та стають хвилястими. Можуть гнити верхівки плодів (вершинна гниль).

Магній — жовтизна між жилками нижніх листків, листя передчасно опадає.

— жовтизна між жилками нижніх листків, листя передчасно опадає. Залізо — молоде листя жовтіє, жилки залишаються зеленими.

— молоде листя жовтіє, жилки залишаються зеленими. Бор — верхівки росту відмирають. Листя стає щільнішим та може деформуватися.

Чим підживити перець

У період нарощування зеленої маси перець потребує азоту. В цей період добре підгодувати його тижневим настоєм кропиви.

Коли перець зацвів, йому потрібні фосфор і калій. Щоб забезпечити ними кущі треба взяти дві столові ложки рибного борошна на 8 літрів води та полити перці цим розчином.

Якщо не вистачає калію (краї листя буріють і підсихають) поливаємо настоєм попелу. Для цього треба додати у 10 літрів води склянку попелу (250 мл) та настояти протягом доби. Отриманим настоєм полити перці.

Якщо квітки перців опадають, а верхнє листя погано росте, врятувати перці допоможе підживлення борною кислотою. Береться 0,5 чайної ложки на 10 літрів води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти в ямку при висадці розсади перців. Прості поради допоможуть отримати щедрий врожай.