Желтеют? Сохнут? Листья перцев "расскажут", чего ему не хватает и чем подкормить

Состояние растения указывает на нехватку того или иного элемента

Перцы сигнализируют о нехватке питательных веществ изменением состояния листьев. Чтобы получить щедрый урожай, за этим нужно следить и вовремя подкармливать растения необходимыми элементами.

Как по листьям перцев определить, чего не хватает растению

Азот — листья светлеют, особенно нижние. Растение мелкое и медленно растет.

— листья светлеют, особенно нижние. Растение мелкое и медленно растет. Фосфор — листья темно-зеленые с фиолетовым оттенком. Замедленный рост, задержка цветения.

— листья темно-зеленые с фиолетовым оттенком. Замедленный рост, задержка цветения. Калий — края листьев буреют и подсыхают. Может появиться желтизна между жилками.

— края листьев буреют и подсыхают. Может появиться желтизна между жилками. Кальций – молодые листочки деформируются и становятся волнистыми. Могут гнить верхушки плодов (вершинная гниль).

Магний – желтизна между жилками нижних листьев, листья преждевременно опадают.

– желтизна между жилками нижних листьев, листья преждевременно опадают. Железо — молодые листья желтеют, жилки остаются зелеными.

— молодые листья желтеют, жилки остаются зелеными. Бор – верхушки роста отмирают. Листья становятся более плотными и могут деформироваться.

Чем подкормить перец

В период наращивания зеленой массы перец нуждается в азоте. В этот период хорошо подкормите его недельным настоем крапивы.

Когда перец зацвел, ему нужны фосфор и калий. Чтобы обеспечить ими кусты, нужно взять две столовые ложки рыбной муки на 8 литров воды и полить перцы этим раствором.

Если не хватает калия (края листьев буреют и подсыхают) поливаем настоем пепла. Для этого нужно добавить в 10 литров воды стакан пепла (250 мл) и настоять в течение суток. Полученным настоем полить перцы.

Если цветки перцев опадают, а верхние листья плохо растут, спасти перцы поможет подкормка борной кислотой. Берется 0,5 чайной ложки на 10 л воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что положить в ямку при высадке рассады перцев. Простые советы помогут получить обильный урожай.