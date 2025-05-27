Це українське слово вкрала Росія та користується ним до сих пір: як воно звучить

Не лише російські слова витісняли питомо українські, але траплялось і навпаки

Мало хто знає, але багато українських слів міцно закріпилися в мовах сусідніх країн, особливо в російській та польській. Деякі з них навіть витіснили місцеві відповідники й стали звичними для носіїв цих мов.

Найбільше українізмів потрапило до російської мови ще у XIX столітті або раніше.

Одним із найяскравіших прикладів є слово "гречка", яке в російській мові повністю замінило оригінальне "гречиха". Цікаво, що цей продукт і досі асоціюється з українською кухнею в багатьох країнах світу. Це слово закріпилося не лише в російській мові. Поляки кажуть "hreczka", білоруси — "грэчка", а румуни адаптували його як "hrișcă". Про це повідомила мовознавиця Оксана Суховій, викладачка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, передає "Еспресо".

До російської увійшли такі українські слова як "бондарь", "вареник", "галушка", "корж", "кожух", "хлопец", "хлебороб" та "школяр". Особливо цікаво, що деякі українські слова повністю замінили російські аналоги. Наприклад, українська "пасека" (пасіка) витіснула російський "пчельник", "сирник" замінив "творожник", а "хлебороб" став популярнішим за "хлебопашец".

Слово "борщ" поширилося практично по всьому світу й адаптувалося до різних мов. Італійці кажуть "borsch", німці — "Borschtsch", поляки — "barszcz", румуни — "borș", французи — "Borscht", чехи — "boršč", а угорці — "borscs". Навіть білоруси використовують схожу форму "боршч".

Не менш популярним стало слово "козак", хоча його походження досі викликає суперечки серед мовознавців. Англійці та чехи говорять "Cossack", німці — "Kosak", поляки — "Kozak", румуни — "cazac", французи — "Cosaque", а угорці — "kozák". Російська та білоруська мови використовують форму "казак".

Серед слов'янських мов добре прижилося українське слово "черешня". Білоруси говорять "чарэшня", поляки — "czeresnia" або "trzesnia", а росіяни використовують точно таку ж форму як в українській — "черешня".

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