Каріна чи Карина? Як писати це ім’я правильно українською

Є деякі нюанси, які слід врахувати

Одним із найпоширеніших імен в Україні є Каріна. Проте багато хто плутається, як правильно написати його українською мовою — Карина чи Каріна.

Використовувати можна і той і той варіанти, проте є деякі нюанси у цьому випадку.

Якщо ми говоримо про варіант написання "Карина", то це форма, що ближче до латинського написання. Її використання найчастіше відповідає офіційним документам або міжнародній транслітерації.

А якщо говорити про форму "Каріна", то цей варіант адаптовано до української фонетики.

Відповідно до сучасного правопису, використання форми Каріна вважається більш природною для української мови, оскільки за орфографічними правилами у власних назвах іншомовного походження пишемо букву "і".

Як вибрати правильний варіант? Якщо використання імені необхідне для офіційних реєстрів, потрібно звірити, як воно записано у паспорті чи свідоцтві народження. А якщо говорити про використання імені у повсякденному спілкуванні, то вибрати варіант можна за власним бажанням.

Так, українською мовою правильним варіантом вважається Каріна. При цьому використання форми Каріна не є помилкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучатиме ласкаве ім’я та по батькові від Федора українською мовою.