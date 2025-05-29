СБУ офіційно підтвердила: компанія "Глобино" фігурує у розслідуванні щодо постачання товарів із РФ

Служба безпеки України офіційно повідомила, що компанія "Глобинський м’ясокомбінат" ("Глобино") фігурує у кримінальному провадженні щодо постачання продукції російського походження. Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління СБУ на звернення народної депутатки, заступниці голови Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів Лариси Білозір.

У ньому Білозір просила перевірити інформацію щодо можливих неправомірних дій правоохоронних органів стосовно українських підприємств, зокрема ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" та надати офіційне роз’яснення — аби захистити легальний бізнес у разі безпідставного тиску.

У документі, підписаному начальником Головного слідчого управління СБУ Андрієм Швецем, зазначено, що триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору. Слідство встановило факти імпорту та реалізації в Україні поліамідної ковбасної оболонки, яка ідентична за характеристиками продукції російської компанії "Атлантіс-ПАК".

За даними слідства, "Глобинський м’ясокомбінат" купував такі товари через посередників-резидентів України. Наразі діяльність цих суб'єктів господарювання окремо вивчається в рамках кримінального провадження.

СБУ наголошує, що інші деталі справи становлять таємницю досудового розслідування і не можуть бути розголошені.Таким чином, інформація про участь "Глобино" у ланцюгу постачання продукції, пов'язаній із РФ, отримала офіційне підтвердження з боку українських правоохоронних органів.

Довідково: ст. 111-2 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за дії, які сприяють державі-агресору у веденні проти України агресивної війни або збройного конфлікту.